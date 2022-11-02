МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3,75-4% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Аналитики прогнозируют рост цен на золото в следующем году

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор уже четвертый раз подряд повышает свою базовую ставку на 75 базисных пунктов. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.

ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе.

Комитет отметил, что при определении темпов будущего повышения ставки он будет принимать во внимание совокупное влияние ужесточения денежно-кредитной политики на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события.

Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану. По плану, сокращение началось 1 июня, первые три месяца планируется сократить активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда — на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны увеличиться вдвое — до 95 миллиардов долларов в месяц.

"При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", — сообщает регулятор.

Борьба с инфляцией требует продолжения курса по ужесточению монетарной политики, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на конференции по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам.

"Восстановление ценовой стабильности, скорее всего, потребует поддержания ограничительного положения политики в течение некоторого времени", — сообщил он.

Пауэлл отметил, что инфляция остается "значительно выше" целевого уровня ФРС в 2%.