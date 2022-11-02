ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США готова замедлить темпы повышения учетной ставки, сообщил в среду глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам. Доллар резко ускорил снижение к евро на итогах заседания ФРС США

"Уместно замедлить темп повышения (ставки). Время для этого уже приходит, и это может произойти на следующем заседании или после него", — заявил он.

Пауэлл добавил, что окончательного решения относительно величины следующего повышения пока не принято.

Предельный уровень учетной ставки Федеральной резервной системы будет выше, чем ожидалось изначально, также отметил он. Пауэлл добавил, что дальнейшие решения ФРС по величине ставки будут зависеть от совокупности данных и ожиданиях активности и инфляции в стране.

В среду ФРС США по итогам очередного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. С начала года ФРС постоянно повышает ключевую ставку для приведения высокой инфляции к целевому показателю в 2%.