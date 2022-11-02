ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Никто не знает, будет ли в США рецессия или нет, заявил глава ФРС Джером Пауэлл. В ФРС США сообщили о готовности замедлить темпы повышения учетной ставки

"Никто не знает, будет ли рецессия или нет. И если будет, то насколько плохой окажется эта рецессия", — сказал Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам.

Пауэлл отметил, что задачей ФРС остается восстановление ценовой стабильности и поддержание сильного рынка труда.