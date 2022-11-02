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Глава ФРС оценил риск рецессии в США
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Никто не знает, будет ли в США рецессия или нет, заявил глава ФРС Джером Пауэлл. "Никто не знает, будет ли рецессия или нет. И если будет, то насколько плохой окажется эта... ПРАЙМ, 02.11.2022
экономика, мировая экономика, новости, фрс сша, рецессия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Никто не знает, будет ли в США рецессия или нет, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.
"Никто не знает, будет ли рецессия или нет. И если будет, то насколько плохой окажется эта рецессия", — сказал Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам.
Пауэлл отметил, что задачей ФРС остается восстановление ценовой стабильности и поддержание сильного рынка труда.