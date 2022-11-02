АНКАРА, 2 окт — ПРАЙМ. Президент Турции Эрдоган заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону во вторник обсудил выход российской агропродукции на рынки, на первом этапе ее получат Сомали, Судан и Джибути. Путин подтвердил готовность поставлять зерно беднейшим странам

"Вчера в ходе наших переговоров мы обсудили выход на мировые рынки российского зерна и удобрения. Мы определили, что на первом этапе эту продукцию должны получить нуждающиеся страны, такие как Сомали, Судан, Джибути, то есть нуждающиеся страны", — заявил турецкий лидер в интервью телеканалу A Haber.

Ранее он сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.

Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.