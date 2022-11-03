МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Европейская промышленность окончательно погрязла в энергетическом кризисе, пишет Yeni Şafak. "Перед лицом коллапса". Остановка производства в Европе неминуема

Турецкое издание отмечает, что после того, как расходы, возросшие по всему континенту, сказались на рынке, произошло значительное снижение спроса.

"Крупные промышленные предприятия прекращают производство и изо всех сил пытаются не допустить банкротства. По данным Международного энергетического агентства, потребление природного газа и электроэнергии среди промышленных компаний Европы за квартал упало на 25%. Промышленные предприятия, занятые в энергоемких отраслях, таких как производство алюминия, стекла и удобрений, затрудняются продолжать работу в нынешних условиях и в связи с этим стремятся переместить свои инвестиции в другие регионы, например в США, где затраты на энергию примерно в пять раз ниже, чем в Европе", — сообщается в материале.

Датская компания "Maersk", специализирующаяся на морских грузоперевозках, отмечает, что сокращение производства коснулось и транспортного сектора. Представители компании заявили, что спрос на контейнерные перевозки замедлился. Член правления немецкой E.ON Патрик Ламмерс в заявлении на эту тему отметил, что многие компании прекращают производство и планируют объявить о банкротстве. "Грабят во время пожара". Макрон "взял на прицел" Вашингтон, пишут СМИ

Согласно последним сведениям, производство алюминия в Европе сократилось вдвое, на один миллион тонн в год. По данным Международной ассоциации производителей минеральных удобрений, производство аммиака, ключевого ингредиента удобрений, в целом на континенте уменьшилось в два раза. Норвежская компания по производству минеральных удобрений "Yara" объявила о намерении сократить производство аммиака в Европе на две трети.

Эксперты отмечают, что отчетность американских энергетических компаний о прибылях за последний квартал практически вскружила голову руководителям, и если вышеупомянутые трудности будут продолжаться, то промышленные компании могут полностью покинуть Европу.