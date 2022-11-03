ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Экспорт американских товаров в Россию в сентябре составил 90,4 миллиона долларов, став максимальным с марта текущего года, свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Бюро переписи населения — главного статистического ведомства США. Эксперт рассказал о последствиях антироссийских санкций для США

Согласно этим данным, объем экспорта американской продукции в сентябре превысил показатели каждого из прошедших пяти месяцев. В августе этот показатель составлял 66,8 миллиона долларов, в июле — 82,5 миллиона долларов. В целом же, по сравнению с началом текущего года экспорт американских товаров в РФ снизился на 306,4 миллиона долларов.

Вместе с тем, импорт российских товаров в США снизился с 522,1 миллиона долларов в августе до 332,1 миллиона долларов в сентябре, обновив минимальное значение с начала года. Еще в январе 2022 года этот показатель составлял 1,959 миллиарда долларов.