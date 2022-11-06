МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в течение недели представит план финансовой помощи Киеву на следующий год, следует из заявления ведомства. СМИ: жителям Киева порекомендовали сделать запас лекарств

Чиновница поделилась своими намерениями в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Фон дер Ляйен проинформировала Зеленского, что уже на этой неделе представит значительный финансовый пакет, который будет достигать 1,5 миллиарда евро в месяц", — отмечается в сообщении ЕК.

Таким образом общий объем пакета составит 18 миллиардов евро. Киев получит средства в форме льготных долгосрочных кредитов.

Ожидается, что это позволит покрыть все финансовые потребности Украины и поспособствует реформам, которые облегчат вступление в Евросоюз.

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