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Еврокомиссия представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в течение недели представит план финансовой помощи Киеву на следующий год, следует из заявления ведомства. Чиновница поделилась... ПРАЙМ, 06.11.2022
экономика, мировая экономика, новости, украина, ек, урсула фон дер ляйен
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в течение недели представит план финансовой помощи Киеву на следующий год, следует из заявления ведомства.
Чиновница поделилась своими намерениями в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Фон дер Ляйен проинформировала Зеленского, что уже на этой неделе представит значительный финансовый пакет, который будет достигать 1,5 миллиарда евро в месяц", — отмечается в сообщении ЕК.
Таким образом общий объем пакета составит 18 миллиардов евро. Киев получит средства в форме льготных долгосрочных кредитов.
Ожидается, что это позволит покрыть все финансовые потребности Украины и поспособствует реформам, которые облегчат вступление в Евросоюз.
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