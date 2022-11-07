МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Отношения России и Запада могут восстановится через 20-30 лет, считает исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. Таможня Китая сообщила о росте объемов внешней торговли

"Конечно, будут восстанавливаться отношения и с Европой — этот процесс займет много времени, может потребоваться и 20, и 30 лет. Но отношение к России на Западе рано или поздно изменится в лучшую сторону, мы в этом уверены", — сказал он РИА Новости.

По словам Евтушенко, на западные компании оказывается давление с целью прекращения контактов с российской стороной. В результате Россия лишилась поставщиков необходимых для промышленности комплектующих. В связи с этим, активно идет импортозамещение, однако создание полноценного отечественного продукта "ударит по экономике", подчеркнул исполнительный директор госкорпорации.

Евтушенко добавил, что на фоне ухода западного бизнеса с российского рынка страна поворачивается на Восток, усиливая международное сотрудничество. Так, пояснил он, вырос товарооборот с Китаем и Индией.