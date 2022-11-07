Евросоюз выделит дополнительную финансовую помощь Украине
ЕК планирует выделить Украине до конца года еще три миллиарда евро макрофинансовой помощи
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает до конца 2022 года направить Украине еще три миллиарда евро макрофинансовой помощи, заявила журналистам представитель ЕК в ходе брифинга.
"Мы уже выделили 1 миллиард евро в августе, в октябре… мы выплатили еще 2 миллиарда. И до конца года дополнительные 3 миллиарда будут выделены. Это будет означать, что до конца года мы предоставим 6 миллиардов евро из исключительной макрофинансовой помощи на 9 миллиарда евро", — отметила она.
Представитель ЕК добавила, что продолжается работа над оставшимися 3 миллиардами евро из общего пакета помощи.
В мае ЕК предложила исключительный пакет макрофинансовой помощи Евросоюза на сумму до 9 миллиардов евро. Из этой суммы к настоящему моменту было официально согласовано предоставление в целом 6 миллиардов евро. Представитель ЕК сообщал, что до конца года планируется закончить предоставление Украине всей суммы поддержки.
https://1prime.ru/world/20221107/838732268.html
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