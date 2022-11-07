ЖЕНЕВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) может содействовать устранению торговых барьеров, сдерживающих распространение низкоуглеродных технологий, заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. Евросоюз зависит от китайского экспорта, заявил Боррель

Организация в понедельник обнародовала доклад о мировой торговле и климате по случаю 27-й конференции ООН по вопросам изменения климата, которая проходит на египетском курорте Шарм-эш-Шейх.

"У ВТО есть возможность использовать текущий момент для укрепления своей роли в качестве форума для координации торговли и изменения климата, для устранения барьеров в торговой политике, сдерживающих распространение и использование низкоуглеродных технологий, и для поддержки структурных изменений, необходимых для декарбонизации мировой экономики. Я надеюсь, что мы максимально используем эту возможность", — приводятся слова Оконджо-Ивеалы в докладе.

По оценкам ВТО, снижение тарифов на товары, связанные с энергетикой, может увеличить общий объем экспорта этих товаров на 5% к 2030 году и одновременно привести к сокращению выбросов углерода.

"Существует выгода и для занятости: по оценкам Международного энергетического агентства, переход к чистой энергии может к 2030 году создать 14 миллионов новых рабочих мест в секторах чистой энергетики и 16 миллионов рабочих мест в смежных секторах по всему миру", — говорится в докладе ВТО.