2022-11-07T21:41:06+03:00
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2022
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В Европе допустили рост экономики в конце следующего года
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Еврозона имеет шансы завершить следующий год с ростом экономики, несмотря на возможную рецессию зимой, сказал еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции. Ранее в... ПРАЙМ, 07.11.2022
экономика, мировая экономика, новости, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — ПРАЙМ. Еврозона имеет шансы завершить следующий год с ростом экономики, несмотря на возможную рецессию зимой, сказал еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции.
Ранее в понедельник он отметил, что Евросоюз, экономическим ядром которого является еврозона, столкнётся с рецессией в экономике по крайней мере в зимние месяцы.
"Я думаю, мы должны работать и можем работать, чтобы сохранить в целом положительную цифру на следующий год", — сказал он после на пресс-конференции.