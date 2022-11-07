БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — ПРАЙМ. Еврозона имеет шансы завершить следующий год с ростом экономики, несмотря на возможную рецессию зимой, сказал еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции. СМИ: итальянская Eni в ноябре возобновит поставки венесуэльской нефти

Ранее в понедельник он отметил, что Евросоюз, экономическим ядром которого является еврозона, столкнётся с рецессией в экономике по крайней мере в зимние месяцы.

"Я думаю, мы должны работать и можем работать, чтобы сохранить в целом положительную цифру на следующий год", — сказал он после на пресс-конференции.