ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов США и госдепартамент негласно призывают крупнейшие американские банки продолжать операции с отдельными "стратегическими" российскими компаниями, включая "Газпром" и производителей удобрений, передает агентство Bloomberg. Доллар дешевеет к евро в преддверии парламентских выборов в США

В Белом доме подчеркивают, что не вся российская экономика находится под санкциями из-за конфликта на Украине, и убеждают бизнес продолжать дела с разрешенными секторами во "избежание глобальной экономической катастрофы", отмечает агентство.

"За кулисами министерство финансов и госдепартамент призывали банковских гигантов, включая JPMorgan и Citigroup, продолжать бизнес с определенными стратегическими российскими фирмами", — говорится в публикации со ссылкой на "людей, знакомых с ситуацией".

По данным Блумберг, речь идет о "базовых услугах", включая денежные переводы и конвертацию в доллары, для "Газпрома", "Уралкалия" или "Фосагро".

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.