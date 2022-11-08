Евросоюз разработал новый механизм предоставления помощи Киеву
Bloomberg: Евросоюз предложит Киеву новый механизм предоставления помощи в размере €18 миллиардов
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз предложит 9 ноября новый механизм предоставления финансовой помощи Киеву в размере 18 миллиардов евро, передает информагентство Bloomberg.
Как сообщается, Евросоюз намерен сделать помощь Украине более "предсказуемой".
"Новый инструмент для Украины будет предоставлять в значительной степени льготные кредиты для покрытия насущных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции", — информирует Bloomberg.
Отмечается, что новый механизм предусматривает ряд обязательных условий для Украины, например, в области верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти же условия, сообщает агентство, Киеву надлежит соблюдать в процессе вступления в Евросоюз.
Чтобы избегать задержек помощи, пишет Bloomberg, исполнительный орган Евросоюза намерен использовать дополнительную "подушку" в бюджете союза как гарантию сбора необходимых средств.
https://1prime.ru/world/20221108/838739530.html
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