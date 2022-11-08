МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Американское издание Washington Post назвало президента страны Джо Байдена Bottomless Pinocchio ("Абсолютный Пиноккио"), объяснив это частыми ложными заявлениями политика. Евросоюз разработал новый механизм предоставления помощи Киеву

Категорию "Абсолютный Пиноккио" издание учредило специально для случаев, когда политики делали ложные либо вводящие в заблуждение заявления. Спикеры повторяли их с такой периодичностью, когда высказывания можно было охарактеризовать как "форму пропаганды".

Ранее политиком, кто удостоился этого звание от газеты WP, стал предыдущий президент США Дональд Трамп.

Издание припомнило Байдену его регулярное заявление о том, что политик "много времени" провел с главой Китая Си Цзиньпином, якобы проехав вдвоем с ним "17 тысяч миль".

При этом в статье напоминают, что доказательств столь длительных поездок двух действующих лидеров стран нет никаких.

"Теперь Байден заработал своего собственного "Абсолютного Пиноккио", — пишет СМИ.

Были разоблачены и другие заявления Байдена. "Итак, вот сводка некоторых недавних фактических ошибок президента, допущенных им, когда он выступал с речами по стране, поддерживая демократов и собирая взносы в преддверии промежуточных выборов", — отмечает автор публикации Гленн Кесслер.

Например, заявление Байдена о том, что на момент вступления на пост президента бензин на американских АЗС стоил около пяти долларов за галлон. "Многие читатели недовольны его комментарием, учитывая, что, по данным Управления энергетической информации, в ту неделю, когда Байден вступил в должность, средняя цена на бензин составляла около 2,48 доллара", — пишет автор.

Недовольство вызвало и заявление главы Белого дома о том, что "впервые за десять лет" американские пенсионеры увидят крупнейшую индексацию пенсий. По данным издания, в этот же день администрация президента опубликовала в Twitter пост (он позднее был удален — прим. ред.), где индексацию ставили в заслугу "лидерству президента".

"Проблема? Причина, по которой растут выплаты по социальному обеспечению, заключается в том, что пособия по социальному обеспечению в соответствии с законом, принятым в 1972 году, ежегодно корректируются в соответствии с (рекордной за последние десятилетия. — прим. ред.) инфляцией", — резюмирует журналист издания.