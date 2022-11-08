МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Киев рассчитывает, что зерновую сделку продлят на год, передает агентство Рейтер со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова. Украина намерена подключить порт Николаева к реализации "зерновой сделки"

"Украина хочет, чтобы сделка об экспорте зерна по Черному морю была расширена, включив в себя больше портов и товаров, и надеется, что решение о продлении соглашения как минимум на год будет принято на следующей неделе", — говорится в материале агентства.

Васьков заявил Рейтер, что Киев предложил ООН и Турции продлить срок действия сделки, также внеся в список задействованных портов гавань Николаева на юге страны, которая ранее обеспечивала 35% от общего объема экспорта продовольствия Украиной.

Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.