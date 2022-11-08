Reuters: Киев рассчитывает, что зерновую сделку продлят на год
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Киев рассчитывает, что зерновую сделку продлят на год, передает агентство Рейтер со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова.
"Украина хочет, чтобы сделка об экспорте зерна по Черному морю была расширена, включив в себя больше портов и товаров, и надеется, что решение о продлении соглашения как минимум на год будет принято на следующей неделе", — говорится в материале агентства.
Васьков заявил Рейтер, что Киев предложил ООН и Турции продлить срок действия сделки, также внеся в список задействованных портов гавань Николаева на юге страны, которая ранее обеспечивала 35% от общего объема экспорта продовольствия Украиной.
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
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