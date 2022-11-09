МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Национализируя "Укрнафту" и другие предприятия, Киев пытается выйти из экономического тупика, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против национализации активов

"Им нужны деньги. Прибирая к своим рукам стратегически важные предприятия, они, таким образом, пытаются найти выход из тяжелейшего экономического положения, в котором находится страна", — сказал он. Эксперт добавил, что экономика страны фактически стоит, а страна существует лишь на дотации западных стран.

Эксперт также заметил, что энергетические предприятия сейчас важны для Украины как никогда. "Это — проблема жизни и смерти, особенно накануне зимы. Ведь до сих пор не решен вопрос с покупкой газа. Разумеется, не российского, а того, что идет из других стран", — добавил Суздальцев.

Рассуждая о возможной реакции украинских олигархов на такие действия, эксперт поделился мнением, что "Украина — государство олигархов, все возникающие проблемы они решат между собой".

В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту". Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.