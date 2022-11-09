МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Борьба Федеральной резервной системы с инфляцией "может привести к рецессии", так как эффективность повышений процентных ставок ставится под сомнение в свете все еще высоких сбережений потребителей, по-прежнему сильного дефицита рабочей силы и сохраняющихся проблем с предложением. Об этом в среду заявил президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин. Deutsche Bank присоединился к финансовым учреждениям, раскритиковавшим ЕЦБ

В действительности самый тяжелый этап в плане ускорения инфляции, возможно, уже позади, сказал он.

"Моя личная гипотеза состоит в том, что мы приближаемся к финальной стадии. Мы не в начале пути", — отметил он.

"Рост цен на сырье, похоже, замедляется, проблемы с цепочками поставок ослабевают, сбережения расходуются, а ФРС повышает ставки и делает то, что нужно делать", — заявил президент ФРС-Ричмонд.

Однако все еще не ясно, насколько "податлива" окажется инфляция и насколько быстро она снизится, или же как высоко ФРС придется повысить ставки, добавил он.

"Мы пытаемся выяснить ответ на этот вопрос", — сказал Баркин.

Между тем некоторые сектора экономики функционируют относительно нормально, однако в других все еще наблюдаются последствия пандемии, что затрудняет для ФРС борьбу с инфляцией.

"Наши инструменты для охлаждения спроса и возвращения инфляции к нашему целевому уровню 2% действуют с задержкой, и их работа затруднена ввиду неестественных элементов текущей обстановки", — сказал Баркин.

"В результате восстановление баланса спроса и предложения может потребовать от нас больших усилий, создавая риск для экономики в целом. — отметил Баркин. — Возвращение к норме может привести к рецессии".

Это риск, который центробанк должен учитывать, чтобы предотвратить что-то более серьезное, если инфляционные ожидания начнут расти.

"Если мы отступим, опасаясь экономического спада, то инфляция еще больше укрепится и потребует еще более жестких мер, — сказал он. — ФРС не ждет, что ситуация улучшится сама собой".

ФРС на прошлой неделе повысила ставки на 75 б.п. четвертый раз подряд, что представляет собой самый быстрый цикл ужесточения политики с 1980-х годов.

Ожидается, что центробанк продолжит повышать ставки на следующих заседаниях, хотя темпы повышения могут быть замедлены, поскольку регулятор, вероятно, близок к максимальному уровню ставок, который будет достаточным для возвращения инфляции к целевому уровню 2%, тогда как сейчас темпы роста цен примерно в три раза превышают эту отметку.

В четверг будут опубликованы новые данные по инфляции в США.

Комментарии Баркина не прояснили, где, по его мнению, находится пик ставок, но указали на будущий прогресс ФРС в борьбе с инфляцией.

"Мы делаем все необходимое для возвращения инфляции к целевому уровню 2%", — сказал представитель центрального банка.