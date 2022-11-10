С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — ПРАЙМ. Объем параллельного импорта по итогам 2022 года в Россию может превысить 15 миллиардов долларов, сообщил журналистам первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. ФТС России увеличила перечисления в бюджет на 2,5 процента

"У нас оформление в целом по стране с момента введения санкций, данные на конец октября, это 12,6 миллиарда долларов параллельного импорта и 1,6 миллиона тонн… Осторожный прогноз к концу года, это более 15 миллиардов долларов и более 2 миллионов тонн, можно так оценить", — сказал он.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в середине сентября озвучивал прогноз по объему параллельного импорта в РФ за 2022 год не менее 20 миллиардов долларов. При этом первоначальный прогноз был на уровне 16 миллиардов долларов.

Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Перечень товаров для такого импорта утверждает Минпромторг.