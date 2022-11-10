МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Годовой товарооборот России и стран АСЕАН к 2025 году может достичь 100 миллиардов долларов, заявил председатель Делового совета Россия-АСЕАН Иван Поляков. Товарооборот России и Китая достиг рекордного уровня

С соответствующим заявлением Поляков выступил на полях международного бизнес-саммита АСЕАН в Камбодже, на открытии которого присутствовал премьер-министр Королевства Хун Сен.

"Годовой товарооборот России и стран АСЕАН к 2025 году возрастет до 100 миллиардов долларов", — приводятся слова Полякова в пресс-релизе делового совета, попавшего в распоряжение РИА Новости.

В рамках саммита российская делегация представила документ "Основополагающие принципы и подходы к реализации совместных интеграционных проектов России, ЕАЭС и АСЕАН". Как сообщает пресс-служба, в основе представленных предложений — создание механизмов отбора, подготовки и реализации совместных интеграционных проектов. "В документе рассматриваются критерии и инструменты поддержки проектов, которые способны увеличить рост торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией, ЕАЭС и АСЕАН в пять раз", — отмечается в пресс-релизе.

По словам Полякова, использование на практике "Основополагающих принципов" позволит участниками экономической деятельности максимально эффективно реализовывать существующие льготы и преференции стран ЕАЭС и АСЕАН.

Приоритетными направлениями сотрудничества определены биотехнологии, продовольственная безопасность и устойчивое сельское хозяйство, водные ресурсы и технологии очистки воды, микроэлектроника, информационные технологии и другие сферы.