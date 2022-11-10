МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер в четверг заявил, что центральный банк США приближается к этапу, когда он может замедлить темпы повышений процентных ставок, направленных на снижение слишком высокой инфляции. В США по итогам октября замедлилась годовая инфляция

"В следующие месяцы в свете кумулятивного эффекта ужесточения политики, который был получен, я ожидаю, что мы замедлим темпы повышений ставок, так как мы достигли достаточно жесткого курса политики", — отметил Харкер. Однако он добавил, что переход от повышений ставок на 75 б.п. к повышениям на 50 б.п. был бы значительным шагом.

"На определенном этапе в следующем году я ожидаю, что мы будем поддерживать ставки на ограничивающем (экономическую активность) уровне в течение некоторого времени, чтобы позволить денежно-кредитной политике сделать свое дело, в то время как повышение стоимости заимствований оказывает влияние на экономику", — сказал Харкер.

При этом представитель ФРС отметил, что дальнейшие действия будут зависеть от поступающих экономических данных. "Если потребуется, мы всегда можем ужесточить политику сильнее, исходя из данных", — заявил он.

Харкер сделал такие комментарии на фоне заявлений ряда других представителей центробанка, которые просигнализировали о возможности замедления темпов повышений ставок в следующие месяцы. Комитет по денежно-кредитной политике в этом году стремительно повышал стоимость заимствований, подняв ставку почти с нуля до текущих 3,75%-4,00% после повышения на 75 б.п. на прошлой неделе.

ФРС пытается добиться замедления крайне высокой инфляции в США на фоне роста опасений по поводу того, что действия центрального банка могут столкнуть экономику в рецессию или нарушить функционирование финансовых рынков, учитывая агрессивность ужесточения денежно-кредитной политики.

Харкер в этом году не принимает участия в голосованиях по процентным ставкам на заседаниях Комитета по денежно-кредитной политике, но будет голосовать в 2023 году. В ходе выступления в четверг пояснил, что побудит его поддержать изменение в курсе денежно-кредитной политики.

"Что нам действительно нужно увидеть, так это устойчивое снижение индикаторов инфляции, прежде чем мы перестанем ужесточать денежно-кредитную политику", — сказал он. "нужно убедиться в том, что инфляционные ожидания не становятся неконтролируемыми", — добавил президент ФРС-Филадельфия.

В своем выступлении Харкер указал на признаки замедления экономики, но отметил, что "рынок труда остается чрезвычайно горячим", а инфляция "по-прежнему слишком высока".

Харкер ожидает, что ВВП США покажет нулевой рост в этом году, вырастет на 1,5% в следующем году и на 2% в 2024 году. По его прогнозу, безработица вырастет с текущего уровня 3,7% до 4,5% в следующем году, прежде чем снизиться до 4% в 2024 году. По его словам, есть повод полагать, что ФРС сможет снизить инфляцию, "не причинив ненужного ущерба рынку труда".

Инфляция в этом году должна снизится до 4,8%, в следующем году — до 3,55%, а в 2024 году — до 2,5%, согласно ожиданиям Харкера. Целевой уровень инфляции, установленный ФРС, составляет 2%.

Центробанк отдает предпочтение базовому индексу цен расходов на личное потребление в качестве индикатора инфляции. В сентябре этот индекс показал годовой рост на 5,1%.