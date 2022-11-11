РИМ, 11 ноя — ПРАЙМ. Объем мировых расходов на импорт продовольствия вырастет в 2022 году до рекордных 1,9 триллиона долларов, говорится в опубликованном в пятницу докладе "Продовольственный прогноз", который регулярно готовит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) со штаб-квартирой в Риме. В ФАО оценили предложение России о бесплатных поставках удобрений

Новый прогноз ФАО предполагает увеличение расходов на 10% по сравнению с рекордным уровнем 2021 года, хотя ожидается, что темпы роста несколько замедлятся в связи с более высокими мировыми ценами на продовольствие и обесцениванием ряда валют по отношению к доллару. Оба этих фактора влияют на покупательную способность стран-импортеров и, следовательно, на объемы импортируемого продовольствия.

Эксперты ФАО отмечают при этом, что "экономически уязвимые страны в большей степени страдают от более высоких цен на продовольствие", поэтому ожидается, что совокупные расходы таких стран на импорт останутся практически неизменными, хотя объем импорта в натуральном выражении снизится на 10%. Это указывает на растущую проблему доступности продовольствия для стран, население которых имеет низкие доходы.

"Это тревожные сигналы относительно перспектив продовольственной безопасности, свидетельствующие о том, что импортерам трудно финансировать растущие расходы", — указывает в этой связи отдел рынков и торговли ФАО.

В "Продовольственном прогнозе" оцениваются также глобальные расходы на импорт сельскохозяйственных ресурсов, включая удобрения. Ожидается, что в текущем году они увеличатся до 424 миллиардов долларов, что на 48% больше, чем в 2021 году и на 112% больше, чем в 2020 году.

Прогнозируемый рост обусловлен более высокими затратами на импорт энергии и удобрений, что практически неизбежно приведет к снижению производительности сельского хозяйства и снижению доступности продовольствия на внутренних рынках этих стран.

По данным ФАО, "негативные последствия для глобального сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности" скорее всего сохранятся и в 2023 году.

Издаваемый дважды в год "Продовольственный прогноз" ФАО содержит обзор рыночных тенденций спроса и предложения на основные пищевые продукты, включая зерно, растительные масла, сахар, мясо, молочные продукты и рыбу. В нем также рассматриваются тенденции на фьючерсных рынках и расходы на перевозку продовольственных товаров. В июньском докладе рост глобальных расходов на импорт продовольствия прогнозировался в объеме 1,8 триллиона долларов.