МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россия наращивает поставки минеральных удобрений в дружественные страны, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества". Мантуров отметил важность отношений с Индией для России

"Есть дружественные страны, которые традиционно приобретают российские удобрения. Пожалуй, из постоянных потребителей только Европа сейчас отсутствует в списке желающих приобретать нашу продукцию. А так — традиционными покупателями постоянно увеличиваются объемы, Африка наращивает объемы приобретения", — сказал он.

Как ранее отмечал Мантуров, объем производства минеральных удобрений в РФ в 2,5 раза превышает потребление, таким образом у страны есть возможность поставлять большие объемы на зарубежные рынки.

Традиционными покупателями российских минеральных удобрений, как правило, являются страны Латинской Америки и Юго-Восточную Азии, в частности, Китай и Индия.