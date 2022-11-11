Мантуров сообщил о наращивании экспорта российских минеральных удобрений
Мантуров: Россия наращивает экспорт минеральных удобрений в дружественные страны
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россия наращивает поставки минеральных удобрений в дружественные страны, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества".
"Есть дружественные страны, которые традиционно приобретают российские удобрения. Пожалуй, из постоянных потребителей только Европа сейчас отсутствует в списке желающих приобретать нашу продукцию. А так — традиционными покупателями постоянно увеличиваются объемы, Африка наращивает объемы приобретения", — сказал он.
Как ранее отмечал Мантуров, объем производства минеральных удобрений в РФ в 2,5 раза превышает потребление, таким образом у страны есть возможность поставлять большие объемы на зарубежные рынки.
Традиционными покупателями российских минеральных удобрений, как правило, являются страны Латинской Америки и Юго-Восточную Азии, в частности, Китай и Индия.
https://1prime.ru/world/20221111/838792171.html
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