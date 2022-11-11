МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Нидерланды разрешили отправку в Малави 20 тысяч тонн российских удобрений, застрявших в порту Роттердама из-за санкций, передает агентство Рейтер со ссылкой на нидерландский МИД. СМИ: Нидерланды освободят ряд городов от санкций ЕС против России

Сообщается, что нидерландское правительство решило одобрить отправку после получения запроса от ООН. МИД страны заявил, что груз должен быть отправлен в Малави через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.

Ранее исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли заявил РИА Новости, что все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских зерне и удобрениях.

Ранее МИД РФ сообщил, что большая часть — 80% удобрений, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, — заблокированы на складах в Латвии, остальные — в портах Эстонии, Бельгии и Нидерландов.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.