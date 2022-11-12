МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. На фоне стремительного роста цен на энергию и продукты питания инфляция в Германии достигла рекордной с 1951 года отметки, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По сравнению с прошлым годом в октябре 2022 инфляция составила 10,4%. Больше всего это отразилось на ценах на энергию и продукты питания. Потребителям нужно быть готовыми к очередным повышениям стоимости в ближайшие месяцы, предостерегает газета. СМИ: Германия рассматривает возможность создать госфонд для поставок сырья

Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечает, что в среднем товары и услуги в октябре этого года подорожали на 10,4% по сравнению с предыдущим, что подтверждают данные Федерального статистического ведомства. В сентябре темп роста цен оставался на уровне 10%.

По мнению главы ведомства Георга Тиля, "главная причина высокой инфляции — это огромное повышение стоимости энергопродуктов". Но наблюдается также рост цен на многие другие товары и услуги, особенно на продукты питания, отметил он. Так, по сравнению с октябрем 2021 года они в среднем подорожали на 20,3%.

"Сильнее всего цены выросли на пищевые жиры и растительное масло (49,7%), молочную продукцию и яйца (28,9%), овощи (23,1%), а также хлеб и мучные изделия (19,8%)", добавил Тиль.



Но главным стимулом инфляции остается энергия, которая подорожала из-за антироссийских санкций. В среднем по сравнению с 2021 повышение стоимости составило 43%. Особенно сильно (на 55%) подорожала бытовая энергия. Цены на природный газ больше чем удвоились (109,8%), а на теплоснабжение от ТЭЦ увеличились на 35,6%.



Отопление с помощью других энергоносителей теперь тоже влетает в копеечку, отмечает издание. Стоимость дров и древесной пеллеты, а также других видов твёрдого топлива увеличились на 108,1%, лёгкого мазута — 82,8%. На электричество — 26%. На бензин — 22,3%.

"Потребителям стоит готовиться к очередным подорожаниям в ближайшие месяцы", — подытожило немецкое издание.