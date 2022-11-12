Эрдоган призвал доработать механизм "зерновой сделки"
Эрдоган призвал не ограничивать "зерновую сделку" во времени, но доработать ее механизм
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Действие "зерновой сделки" не должно быть ограничено во времени, однако сам механизм необходимо доработать, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"На мой взгляд, было бы неправильно устанавливать там временные рамки. Мы заявили, что чем дольше они будут хранить эту работу, тем полезнее она будет", — заявил он.
При этом турецкий лидер отметил, что беднейшие страны по-прежнему недополучают необходимые объемы продовольствия, в том числе государства африканского региона. По его словам, это говорит о необходимости "хорошо очертить границы", в соответствии с которыми ведутся поставки, и тщательно их проработать.
Россия, Украина, Турция и ООН заключили соглашение о снятии барьеров на экспорт российского зерна и удобрений на мировой рынок, а также о содействии вывозу украинской продукции, получившее название "продуктовой" или "зерновой сделки".
Действие договора заканчивается 19 ноября, и заявления о необходимости его продления звучали уже неоднократно. Однако российская сторона продолжает подчеркивать, что сделка не работает, и большинство продукции вывозится не в нуждающиеся страны, а в ЕС.
В пятницу в Женеве начался новый этап переговоров представителей России и ООН по "зерновой сделке".
https://1prime.ru/world/20221112/838800257.html
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