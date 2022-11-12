МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Действие "зерновой сделки" не должно быть ограничено во времени, однако сам механизм необходимо доработать, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция увеличила экспорт одеял и печей в Европу в связи с энергокризисом

"На мой взгляд, было бы неправильно устанавливать там временные рамки. Мы заявили, что чем дольше они будут хранить эту работу, тем полезнее она будет", — заявил он.

При этом турецкий лидер отметил, что беднейшие страны по-прежнему недополучают необходимые объемы продовольствия, в том числе государства африканского региона. По его словам, это говорит о необходимости "хорошо очертить границы", в соответствии с которыми ведутся поставки, и тщательно их проработать.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили соглашение о снятии барьеров на экспорт российского зерна и удобрений на мировой рынок, а также о содействии вывозу украинской продукции, получившее название "продуктовой" или "зерновой сделки". Песков ответил на вопрос о возможности продления "зерновой сделки"

Действие договора заканчивается 19 ноября, и заявления о необходимости его продления звучали уже неоднократно. Однако российская сторона продолжает подчеркивать, что сделка не работает, и большинство продукции вывозится не в нуждающиеся страны, а в ЕС.

В пятницу в Женеве начался новый этап переговоров представителей России и ООН по "зерновой сделке".