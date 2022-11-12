ПЕКИН, 12 ноя — ПРАЙМ. Объем продаж на площадках онлайн-торговли и платформах для ведения прямых трансляций за период крупнейшей в мире глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае достиг 1,1 триллиона юаней (156,9 миллиарда долларов), свидетельствуют данные китайской консалтинговой компании Syntun. Расклад сил меняется: какой сюрприз Китай готовит миру

"День холостяка" (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата состоит из четырех единиц. День холостяка начали отмечать в конце 1990-х годов в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были в основном мужского пола и еще не имели спутниц жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию, и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день. Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием лишь 27 торговых компаний состоялся в 2009 году, тогда целью мероприятия было привлечение внимания к важности электронной коммерции. Однако за последние годы мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире, сумма покупок во время которой превышает масштаб американской "черной пятницы" и "киберпонедельника" вместе взятых.

Два года назад формат фестиваля несколько изменился, если раньше распродажа была суточной, то в 2020 году были открыты два так называемых "окна продаж", товары по скидкам можно было приобрести с 1 по 3 ноября, а также на протяжении суток начиная с полуночи 11 ноября. В этом году сохранился схожий формат, при этом распродажи продлились на 8 часов: первое "окно" продаж действовало с 20.00 (15.00 мск) 31 октября до полуночи 3 ноября, второе — с 20.00 (15.00 мск) 10 ноября до полуночи 11 ноября.

"В период с 20.00 31 октября по 23.59 11 ноября общий объем продаж на платформах электронной коммерции и платформах для ведения прямых трансляций составил 1,1 триллиона юаней (156,9 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении на сайте Syntun, которая девятый год подряд отслеживает и публикует данные о продажах на День холостяка в качестве независимой сторонней платформы.

Компания Alibaba к настоящему моменту не опубликовала даже предварительную статистику по продажам этого года на принадлежащих ей площадках Taobao, TMall, AliExpress, Lazada. Обычно компания оперативно публикует подробные данные по продажам в День холостяка, с чем связана задержка публикации статистики в этом году, не уточняется. Россиянам дали совет, когда закупать алкоголь на Новый год

"Alibaba Group завершила свой самый высокотехнологичный на сегодняшний день Глобальный фестиваль распродаж, обеспечив продажи на уровне прошлого года, несмотря на экономические и связанные с эпидемией COVID препятствия", — говорится в заявлении компании. В прошлом году показатель оборота от продаж товаров и услуг (GMV) на площадках Alibaba Group достиг 540,3 миллиарда юаней (около 76 миллиарда долларов).

Не стала публиковать свои данные и вторая крупнейшая компания, занимающаяся онлайн-торговлей, JD.com.

Статистика Syntun показывает, что за период всего фестиваля распродаж, общий объем продаж на платформах электронной коммерции достиг 934 миллиарда юаней (131,4 миллиарда долларов), лидерам с долей в 58,03% стал Tmall, за ним JD.com и "Пиньдодо".

Одной из отличительных особенностей распродаж этого года стали продажи на платформах прямых трансляций, так, объем продаж товаров и услуг через "Доуинь" (китайский TikTok), "ДяньТао" (платформа для прямых трансляций Alibaba) и Kuaishou (китайское приложение для создания и просмотра коротких видео) достиг 181,4 миллиарда юаней (25,5 миллиарда долларов).

Наибольшей популярностью покупателей в этом году пользовались бытовая техника, мобильные телефоны и цифровая техника, одежда, средства личной гигиены и косметика, мужская и женская обувь и сумки, продукты питания и напитки, мебель и строительные материалы, игрушки для малышей и товары для мам, товары для спорта и отдыха на открытом воздухе.