МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Россия закрыла Керченский пролив для кораблей, груз на которые был помещен вне российской территории, заявили в Анкаре. Расклад сил меняется: какой сюрприз Китай готовит миру

Морская администрация РФ направила соответствующее уведомление Главному управлению по морским делам Турции, сообщается на официальной странице турецкого ведомства в твиттере.

В документе говорится о запрете на проход через Керченский пролив в Азовское море судов, груз на которые был помещен вне России.

"Решение объявлено для нашего морского сектора", — добавляется в публикации.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня.