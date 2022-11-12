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Россия закрыла проход судов через Керченский пролив, заявили в Турции
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Россия закрыла Керченский пролив для кораблей, груз на которые был помещен вне российской территории, заявили в Анкаре. Морская администрация РФ направила соответствующее... ПРАЙМ, 12.11.2022
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, россия, турция, керченский пролив
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Россия закрыла Керченский пролив для кораблей, груз на которые был помещен вне российской территории, заявили в Анкаре.
Морская администрация РФ направила соответствующее уведомление Главному управлению по морским делам Турции, сообщается на официальной странице турецкого ведомства в твиттере.
В документе говорится о запрете на проход через Керченский пролив в Азовское море судов, груз на которые был помещен вне России.
"Решение объявлено для нашего морского сектора", — добавляется в публикации.
Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня.