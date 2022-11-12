МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" получил разрешение на гуманитарную поставку удобрений в Африку, первая партия в 20 тысяч тонн будет отправлена в течение двух недель, следует из сообщения компании. Нидерланды разрешили отправку российских удобрений, застрявших в Роттердаме

"Уралхим" и "Уралкалий" сообщают о получении разрешения на погрузку благотворительной партии удобрений на судно Всемирной продовольственной программы (ВПП). Партия объемом в 20 тысяч тонн сложных удобрений будет отправлена через Мозамбик в Малави в течение недели, начинающейся 21 ноября 2022 года", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, компания подтверждает свое намерение предоставить 260 тысяч сложных удобрений развивающимся странам абсолютно бесплатно, в том числе взяв на себя расходы по их погрузке, транспортировке и страхованию.

"Мы твердо верим в продовольственную безопасность как в одно из ключевых прав человека и приложим все усилия для своевременной доставки и применения наших удобрений, которые бы позволили населению Малави собрать богатый урожай следующей весной" — приводятся в сообщении слова генерального директора "Уралхима" Дмитрия Коняева.

"Уралхим" в конце июля после подписания зерновой сделки в Стамбуле сообщал, что поставит в Африку на безвозмездной основе свою продукцию (карбамид или комплексные удобрения), первую партию гуманитарного груза в объеме 25 тысяч тонн планировалось направить в Республику Того.

Президент России Владимир Путин на саммите ШОС говорил, что РФ готова бесплатно передать в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в портах Евросоюза, и генсек ООН Антониу Гутерреш об этом информирован.

ОХК "Уралхим" занимает второе место в мире и первое в РФ по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании — филиал "Азот" (Пермский край), филиал ПМУ (Пермь), филиал КЧХК (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье). "Уралхим" является материнской компанией "Уралкалия", производственные активы которого включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.