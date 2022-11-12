МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из РФ в страны Африки, заявил глава ВПП Дэвид Бизли. ООН призвала к устранению препятствий для экспорта российских удобрений

"ВПП фрахтует первое из многих судов, которые будут перевозить критически важные поставки российских удобрений в страны Африки", — написал Бизли на своей странице в Twitter.

Ранее "Уралхим" и "Уралкалий" сообщили о получении разрешения на погрузку благотворительной партии удобрений на судно ВПП. Партия объемом в 20 тысяч тонн сложных удобрений будет отправлена через Мозамбик в Малави в течение недели, начинающейся 21 ноября 2022 года.

Согласно сообщению, "Уралхим" подтверждает свое намерение предоставить 260 тысяч сложных удобрений развивающимся странам абсолютно бесплатно, в том числе взяв на себя расходы по их погрузке, транспортировке и страхованию.