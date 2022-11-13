МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ответственность за начавшуюся в Великобритании рецессию лежит на России, которая создала ситуацию, приведшую к инфляции и росту процентных ставок, заявил в беседе с газетой The Times глава Минфина Соединенного Королевства Джереми Хант. В Британии и Франции назвали потолок цен на нефть важным

По его словам, в Великобритании была нарушена стабильность из-за действий России на Украине. "Это рецессия с маркировкой "сделано в России", и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту", — отметил Хант.

Он считает, что для нормализации экономической ситуации в стране необходимо, чтобы правительство и Банк Англии взяло под контроль инфляцию.

"Тогда мы сможем и сдерживать эффект от глобального повышения процентных ставок и рост ставок по ипотеке, который сейчас наиболее очевиден для людей, а также стоимость заимствований для бизнеса, и у нас будет шанс вернуть все на круги своя", — заключил глава Минфина.