МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Комитет постоянных представителей стран — членов Евросоюза единогласно согласовал новый пакет санкций против Ирана, мотивировав это решение "серьезными нарушениями прав человека" во время антиправительственных протестов, передает Der Spiegel со ссылкой на дипломатов. Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

В санкционный список вошли 31 физическое и юридическое лицо, включая высокопоставленных представителей полиции и военного ополчения "Басидж", которое входит в формирования Корпуса стражей исламской революции. Санкции в отношении физических лиц предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.

Сообщается, что официальное решение будет принято 14 ноября на заседании глав МИД стран Евросоюза без повторного обсуждения.