В Евросоюзе единогласно одобрили новые санкции против Ирана
Der Spiegel: в Евросоюзе единогласно одобрили новый пакет санкций в отношении Ирана
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Комитет постоянных представителей стран — членов Евросоюза единогласно согласовал новый пакет санкций против Ирана, мотивировав это решение "серьезными нарушениями прав человека" во время антиправительственных протестов, передает Der Spiegel со ссылкой на дипломатов.
В санкционный список вошли 31 физическое и юридическое лицо, включая высокопоставленных представителей полиции и военного ополчения "Басидж", которое входит в формирования Корпуса стражей исламской революции. Санкции в отношении физических лиц предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.
Сообщается, что официальное решение будет принято 14 ноября на заседании глав МИД стран Евросоюза без повторного обсуждения.
https://1prime.ru/world/20221113/838803861.html
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