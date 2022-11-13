СМИ узнали, при каком условии Киев продолжит национализацию
FT: украинские власти могут продолжить национализацию, если бизнесмены не поддержат армию
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Национализация частных предприятий на Украине может продолжиться, если бизнесмены откажутся поддерживать ВСУ, заявил глава украинского минэнерго Герман Галущенко.
По его словам, Киев пристально следит за тем, чтобы деятельность компаний сосредотачивалась на помощи армии и экономике Украины.
"Если государство увидит, что кто-то пытается самостоятельно играть в какие-то игры,…я уверен, что будут приняты определенные решения", — передает слова Галущенко Financial Times.
Вместе с тем министр уточнил, что текущие меры по изъятию активов являются временными, поэтому их нельзя называть национализацией.
В начале текущей недели украинские СМИ сообщили, что акции предприятий "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Мотор Сич" переходят во владение государства, а активы компаний станут военным имуществом и будут переданы министерству обороны Украины.
https://1prime.ru/world/20221113/838804470.html
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