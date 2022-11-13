МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Национализация частных предприятий на Украине может продолжиться, если бизнесмены откажутся поддерживать ВСУ, заявил глава украинского минэнерго Герман Галущенко.

Здание открытого акционерного общества "Мотор Сич" в Запорожье.

Китайский эксперт назвал национализацию Украиной "Мотор Сич" незаконной

По его словам, Киев пристально следит за тем, чтобы деятельность компаний сосредотачивалась на помощи армии и экономике Украины.

"Если государство увидит, что кто-то пытается самостоятельно играть в какие-то игры,…я уверен, что будут приняты определенные решения", — передает слова Галущенко Financial Times.

Вместе с тем министр уточнил, что текущие меры по изъятию активов являются временными, поэтому их нельзя называть национализацией.

В начале текущей недели украинские СМИ сообщили, что акции предприятий "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Мотор Сич" переходят во владение государства, а активы компаний станут военным имуществом и будут переданы министерству обороны Украины. 