МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон специально спровоцировал конфликт на Украине, стремясь таким образом осуществить свою давнюю цель "сделать Америку снова великой", заявил депутат германского бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт. "Агрессивная реакция". Премьер Италии обвинила Макрона в предательстве

"США одержимы своей навязчивой идеей сделать Штаты единственной мировой державой. Глупость американского руководства заключается в том, что оно заинтересовано не в партнерстве с Россией или Китаем, а в их жестком сдерживании. Запад должен отойти от политики "разделяй и властвуй", — заявила Вагенкнехт на своем YouTube-канале.

Помимо этого, политик обрушилась с критикой на антироссийские меры, которые, по ее мнению, приносят выгоду только Вашингтону.

"Санкции сделали энергию в Европе очень дорогой. Так решил не Путин, так решил Запад. Экономические ограничения в равной степени направлены и на Европу. Правда в том, что европейско-российское энергетическое сотрудничество с 70-ых годов было занозой в глазу американского руководства", — подчеркнула она.

Вагенкнехт уже давно говорит об ответственности США и Евросоюза за украинский кризис. Ранее она заявила, что отсутствие плана мирного урегулирования можно назвать "позором Запада".

На фоне российской спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.