МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Экономическая война, которую развязали против Москвы страны Запада, подарила России нового важнейшего союзника — Китай, заявил обозреватель немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг. "Одержимы навязчивой идеей". В Германии рассказали о фатальной ошибке США

Он отметил, что по экспорту Китай уже обогнал европейские страны.

"Экспорт из КНР в Россию летом вырос на 23 процента, это помогло Пекину обогнать Европу. В октябре товарооборот между странами увеличился на 35 процентов", — сообщается в материале DWN.

Улиг также подчеркнул, что у Москвы и Пекина есть потенциал для наращивая объемов торговли в сфере железнодорожных перевозок, а это даст возможность доставить товары гораздо быстрее.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.