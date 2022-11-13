НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноя — ПРАЙМ. Индия намерена удвоить объемы торговли с Россией, используя, в частности, индийскую рупию для проведения расчетов, сообщило издание Indian Express со ссылкой на итоги встречи на высоком уровне, прошедшей в сентябре. Больше не друзья. Кому выгодно рассорить Китай и Америку

Увеличение объемов торговли между двумя странами произошло, в основном, на фоне резкого увеличения импорта Индией российской нефти. Индия, которая ранее импортировала из России менее 1% от общего объема своей сырой нефти, сейчас импортирует из нее около 22% от своей общей потребности, при этом в октябре в Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак.

"Министерство торговли упомянуло, что оно готово поддержать инициативу, и на основе отзывов различных экспортеров и коммерческих организаций министерство торговли уверено в удвоении торговли между Индией и Россией в ближайшем обозримом будущем, и это будет дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии для торговых расчетов," — говорится в протоколе прошедшей в сентябре встречи на высоком уровне по вопросу использования индийской рупии в торговле, сообщает издание.

Ранее на этой неделе правительство Индии разрешило использование рупии, своей национальной валюты, в международных торговых расчетах для продвижения экспорта в рамках внешнеторговой политики. Как отметило министерство торговли, данные поправки были предприняты для упрощения и облегчения международных торговых операций в индийских рупиях, учитывая рост интереса к интернационализации индийской рупии.