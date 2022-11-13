МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Пользователи Twitter начали активно обсуждают заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин намеренно не вводил санкции против российского газа из-за зависимости от него других стран. "Лучший подарок". Санкции Запада показали, кто главный союзник России

"Чтобы сделать такой неожиданный вывод, пришлось проделать серьезную умственную гимнастику", — отметил один из комментаторов.

"Ведь только Германия от него не зависела, правда, Шольц?" — саркастически спросил другой.

"НАТО диктует и решает, а остальные подчиняются! Поэтому ваши заявления ничего не стоят", — написал третий юзер.

"Договоритесь с Россией о возобновлении поставок газа в Германию, экономика из-за этого страдает. И ради чего? Потому что США велят нам это сделать", — возмутился еще один пользователь.

"Будьте смелее и отремонтируйте наконец поврежденную нитку газопровода "Северный поток — 2" пока США его окончательно не взорвали", — резюмировали читатели. "Одержимы навязчивой идеей". В Германии рассказали о фатальной ошибке США

Свое заявление канцер Германии Олаф Шольц сделал в эфире телепрограммы NDR vor Ort.

С начала специальной военной операции на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам