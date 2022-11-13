Глава МИД России Лавров прибыл на остров Бали для участия в саммите G20 15 – 16 ноября
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на остров Бали в Индонезии для участие в саммите G20, сообщил корреспондент РИА Новости.
Главу российского внешнеполитического ведомства встретили танцоры и барабанщики.
Лавров возглавляет делегацию от России на саммите "Большой двадцатки". Как ожидается, министр затронет вопросы поставок на мировой рынок продовольствия и энергоносителей, а также расширения совместной работы с Турцией в области поставок газа.
Кроме того, Лавров проведет несколько двусторонних встреч на полях саммита.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что потенциал G20 падает в связи с деструктивными тенденциями на фоне глобальных кризисов в экономике, энергетике и финансах.
Встреча Группы двадцати пройдет 15-16 ноября. Владимир Путин получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо принять участие в мероприятии, однако ранее на этой неделе стало известно, что российский лидер не сможет прилететь на мероприятие из-за графика, а также не будет выступать в онлайн-формате.
https://1prime.ru/world/20221113/838805767.html
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