МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на остров Бали в Индонезии для участие в саммите G20, сообщил корреспондент РИА Новости. "Выводы сделаны". В Twitter поддержали неожиданное заявление Шольца

Главу российского внешнеполитического ведомства встретили танцоры и барабанщики.

Лавров возглавляет делегацию от России на саммите "Большой двадцатки". Как ожидается, министр затронет вопросы поставок на мировой рынок продовольствия и энергоносителей, а также расширения совместной работы с Турцией в области поставок газа.

Кроме того, Лавров проведет несколько двусторонних встреч на полях саммита. Больше не друзья. Кому выгодно рассорить Китай и Америку

При этом в МИД РФ ранее заявляли, что потенциал G20 падает в связи с деструктивными тенденциями на фоне глобальных кризисов в экономике, энергетике и финансах.

Встреча Группы двадцати пройдет 15-16 ноября. Владимир Путин получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо принять участие в мероприятии, однако ранее на этой неделе стало известно, что российский лидер не сможет прилететь на мероприятие из-за графика, а также не будет выступать в онлайн-формате.