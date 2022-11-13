МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Противостояние Вашингтона и Пекина разделило мир на противоборствующие блоки, что может повлечь за собой новую холодную войну, пишет The Washington Post со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву. "Лучший подарок". Санкции Запада показали, кто главный союзник России

Она уверена, что новые торговые барьеры между странами могут запустить разрушительный цикл, который нанесет ущерб среднему классу и бедным домохозяйствам.

Георгиева призналась, что ее настораживает все более возрастающая фрагментация мировой экономики.

"Мы можем очень скоро оказаться в более бедном и небезопасном мире. Я пережила первую холодную войну. Начать вторую — безответственная задумка", — сказала эксперт.

Она привела в пример решение бывшего президента США Дональда Трампа ввести тарифы на товары из Китая. "Эти меры заставили американских потребителей платить более высокую цену за китайские товары", — отметила Георгиева. "Выводы сделаны". В Twitter поддержали неожиданное заявление Шольца

Согласно подсчетам аналитиков МВФ, на которые ссылается The Washington Post, мировая экономика, разделенная на противоборствующие лагеря, сократится на 1,5 процента, или более чем на 1,4 триллиона долларов в годовом исчислении.

По мнению Георгиевой, на данный момент очень важно тщательно продумывать каждое действие.

"Разрыв глобальных торговых связей и переход стран к политике протекционизма, навредят рабочему классу и приведут к резкому скачку цен", — предупредила эксперт.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем, но проследят за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт.