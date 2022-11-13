Распорядитель МВФ Георгиева: противостояние США и Китая приведет к новой холодной войне
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Противостояние Вашингтона и Пекина разделило мир на противоборствующие блоки, что может повлечь за собой новую холодную войну, пишет The Washington Post со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.
Она уверена, что новые торговые барьеры между странами могут запустить разрушительный цикл, который нанесет ущерб среднему классу и бедным домохозяйствам.
Георгиева призналась, что ее настораживает все более возрастающая фрагментация мировой экономики.
"Мы можем очень скоро оказаться в более бедном и небезопасном мире. Я пережила первую холодную войну. Начать вторую — безответственная задумка", — сказала эксперт.
Она привела в пример решение бывшего президента США Дональда Трампа ввести тарифы на товары из Китая. "Эти меры заставили американских потребителей платить более высокую цену за китайские товары", — отметила Георгиева.
Согласно подсчетам аналитиков МВФ, на которые ссылается The Washington Post, мировая экономика, разделенная на противоборствующие лагеря, сократится на 1,5 процента, или более чем на 1,4 триллиона долларов в годовом исчислении.
По мнению Георгиевой, на данный момент очень важно тщательно продумывать каждое действие.
"Разрыв глобальных торговых связей и переход стран к политике протекционизма, навредят рабочему классу и приведут к резкому скачку цен", — предупредила эксперт.
Ранее президент США Джо Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем, но проследят за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт.
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