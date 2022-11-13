ПЕКИН, 13 ноя — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайскую авиационную промышленность исходить из принципа опоры на собственные силы. Больше не друзья. Кому выгодно рассорить Китай и Америку

"Надеюсь, что вы продолжите развивать дух служения авиации на благо Родины, сосредоточившись на общем деле, основываясь на принципе опоры на свои силы и возможности, будете отважно продвигать научно-техническое развитие авиации", — приводит Центральное телевидение Китая текст письма, направленного китайским лидером в адрес молодых рабочих и инженеров Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC).

Глава КНР призвал молодых работников авиационной промышленности не бояться брать на себя ответственность и бороться за высокие идеалы, активно способствуя качественному развитию отрасли.

Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China в воскресенье завершилась в городе Чжухай южной китайской провинции Гуандун. На выставке, которая открылась 8 ноября, Китай продемонстрировал ряд новинок. В частности, Китай представил радар космического наблюдения SLC-18 для отслеживания спутников-шпионов. Кроме того, КНР продемонстрировала сверхтяжелую ракету-носитель нового поколения для высадки на Луну, два новейших беспилотных летательных аппарата серии "Илун", а также новую систему для противодействия беспилотным летательным аппаратам.