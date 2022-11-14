МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Генассамблея ООН намерена в рамках возобновляющейся в понедельник специальной сессии обсудить вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. ООН зафрахтовала первое судно для отправки российских удобрений в Африку

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что инициаторы заседания проталкивают проект резолюции о "привлечении России к ответственности, включая репарации Украине", и пытаются создать "некий неподотчетный ГА механизм".

"Подоплека западной инициативы видна невооруженным глазом — наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить (а точнее попросту украсть) замороженные на Западе российские активы", — написал он в социальных сетях.

"Делать они это будут на национальном уровне, ссылаясь на якобы выраженную в ГА "волю международного сообщества", — добавил Полянский. Дипломат назвав готовящуюся к принятию резолюцию "фиговым листком" для использования "ворованных таким образом денег" на покупку новых вооружений и погашение соответствующих долгов Украины.

Он сообщил, что "западный блок" хотел обойтись без дебатов перед принятием проекта, но Россия смогла этому воспрепятствовать. "Дебаты в итоге будут. Начало трансляции на UN Web TV в 18.00 по Москве 14 ноября", — написал Полянский.

Запрос на возобновление 11-й специальной сессии поступил от постоянных представителей Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.