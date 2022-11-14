МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Главы МИД Евросоюза проведут в понедельник в Брюсселе очередное заседание Совета по иностранным делам, на котором планируется утвердить миссию по оказанию военной помощи Украине, а также принять новые санкции против Ирана. СМИ: кризис потопил одну из важных отраслей Евросоюза

Высокопоставленный европейский источник в преддверии встречи сообщил журналистам, что Совет ЕС примет официальное решение о запуске военной миссии, а также по ее финансированию.

Эта миссия предполагает подготовку и экипировку до 15 тысяч украинских военных.

Тренировочная миссия Евросоюза рассчитана на два года. На этот период выделяется 106,7 миллиона евро. Заявленная цель миссии: "Способствовать укреплению военного потенциала вооруженных сил Украины для эффективного проведения военных операций". Миссия также будет координировать другие обучающие миссии для украинских военных, которые страны ЕС проводят на двусторонней основе.

Подготовка украинских военных европейцами будет осуществляться в Польше и Германии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

Другой темой встречи станет ситуация в Иране. ЕС уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. В понедельник планируется эти санкции расширить.

Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза, добавив в санкционный список восемь юридических лиц. Среди физических лиц, попавших под новые санкции Ирана, значатся члены Европарламента, нацсобрания Франции, глава одной из французских коммун, главные редакторы немецкой газеты Bild, а также главы базирующихся в ЕС неправительственных организаций. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.

Европейские министры намерены вернуться к обсуждению ситуации в Белоруссии. Для этого они пригласили на рабочий завтрак до начала совещания бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

Министры ЕС могут затронуть тему отношений с Россией, однако каких-либо решений принимать не собираются. Как уточнил источник в ЕС, новые санкции ЕС против России могут утвердить до конца года, но в понедельник на заседании глав МИД союза пока решений не планируется.

Во вторник в Брюсселе состоится встреча министров обороны страны ЕС, на которой также центральной темой станет украинский конфликт. Министры проведут отдельные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, они обсудят усиление координации вопросов обороны в рамках ЕС, подготовку к запуску общеевропейских сил быстрого реагирования, а также пополнения в будущие годы Европейского фонда мира, из которого уже было выделено более 3 миллиардов евро на финансирование военных поставок на Украину.