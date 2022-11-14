В Европе опасаются, что Китай поддержит Россию на G20
Washington Post: чиновники Евросоюза считают, что Китай поддержит Россию на саммите G20
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Еврочиновники считают, что Китай продолжит поддерживать Россию на саммите G20, пишет газета Washington Post.
Как сообщает издание, в преддверии саммита в Евросоюзе допускали, что лидеры G20 не придут к "дипломатическому минимуму" — совместному заявлению государств. Неназванные евробюрократы "не видели признаков того, что Пекин откажется от поддержки Москвы".
По словам высокопоставленного чиновника Евросоюза, которого цитирует газета, близость мнений Китая и России приводит к "дополнительным проблемам" в работе государств G20 по формированию общего заявления.
https://1prime.ru/world/20221114/838807734.html
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