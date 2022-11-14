МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Еврочиновники считают, что Китай продолжит поддерживать Россию на саммите G20, пишет газета Washington Post. Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20

Как сообщает издание, в преддверии саммита в Евросоюзе допускали, что лидеры G20 не придут к "дипломатическому минимуму" — совместному заявлению государств. Неназванные евробюрократы "не видели признаков того, что Пекин откажется от поддержки Москвы".

По словам высокопоставленного чиновника Евросоюза, которого цитирует газета, близость мнений Китая и России приводит к "дополнительным проблемам" в работе государств G20 по формированию общего заявления.