МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в преддверии саммита G20 призвал страны по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы, а также обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие". Премьер Британии пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20

Сунак написал статью для газеты Telegraph, в которой отметил, что "война на Украине усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру". Две трети членов G20 в настоящее время имеют инфляцию на уровне выше 7%, подчеркнул британский премьер.

По словам Сунака, прежде всего необходимо продолжать оказывать поддержку "там, где это больше всего нужно предстоящей зимой". В этой связи он отметил помощь украинскому народу, а также "меры по предотвращению голода в наиболее уязвимых частях мира".

"Во-вторых, мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России. Я поддерживаю генерального секретаря ООН (Антониу Гутерреша) в обеспечении продолжения поставок зерна по Черному морю и призываю все те страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить запасы, поступить именно так, чтобы помочь увеличить поставки", — написал Сунак.

Британский премьер также отметил необходимость "быстрого перехода от зависимости от энергоносителей из таких стран, как Россия".

Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Россию на саммите будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал МИД.

G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.