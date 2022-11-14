МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Москва и Вашингтон обсуждают возможность визита в Россию замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Как утверждает "Коммерсант", Нуланд может посетить Москву до конца ноября. Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским

По словам источника издания в Вашингтоне, вероятность приезда замгоссекретаря высока. Говоря о сроках визита, он предположил: "Возможно, ноябрь, но это пока неточно".

По сообщениям российской стороны, с Нуланд встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко, при этом было допущено, что переговоры может провести и замглавы администрации президента Дмитрий Козак.