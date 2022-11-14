МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Демократическая партия США отмывала через криптовалютную биржу FTX средства, предназначенные на поддержку Украины, заявил в интервью "Известиям" экс-офицер армии США Скотт Беннетт. Еврокомиссия предложила новый пакет кредитной помощи Украине

В частности, он рассказал: "Демократы требовали деньги, отправляли их на Украину, а после перенаправляли себе. <…> Вот почему каждый месяц они требовали новые миллиарды и миллиарды долларов".

Беннетт утверждает, что Украина не получила реальной пользы от помощи США, потому что средства инвестировались в криптовалютную биржу FTX, впоследствии "ликвидированной", чтобы избежать финансовой отчетности.

"Украина использовалась для рэкета, для отмывания денег, которые на нее отправляли, и FTX — идеальная компания для этого", — резюмировал Беннет.