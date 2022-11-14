Демпартию США обвинили в отмывании "украинских" денег через криптобиржу
Экс-офицер армии США Беннет: Демпартия отмывала "украинские" деньги через криптобиржу FTX
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Демократическая партия США отмывала через криптовалютную биржу FTX средства, предназначенные на поддержку Украины, заявил в интервью "Известиям" экс-офицер армии США Скотт Беннетт.
В частности, он рассказал: "Демократы требовали деньги, отправляли их на Украину, а после перенаправляли себе. <…> Вот почему каждый месяц они требовали новые миллиарды и миллиарды долларов".
Беннетт утверждает, что Украина не получила реальной пользы от помощи США, потому что средства инвестировались в криптовалютную биржу FTX, впоследствии "ликвидированной", чтобы избежать финансовой отчетности.
"Украина использовалась для рэкета, для отмывания денег, которые на нее отправляли, и FTX — идеальная компания для этого", — резюмировал Беннет.
https://1prime.ru/world/20221114/838808446.html
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