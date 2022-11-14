МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харуико Курода сказал в понедельник, что центральному банку пока следует продолжать проводить мягкую денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономику и обеспечить стабильность инфляции, сопровождаемую ростом зарплат. СМИ: японские власти выделят дополнительные средства на поддержку экономики

Рост зарплат в Японии уже долгое время отстает от прогнозов центрального банка. Весной, когда состоятся переговоры об оплате труда, этот вопрос снова станет актуальным.

По слова Куроды, ожидается увеличение дефицита рабочей силы, особенно в сфере услуг, во многих компаниях которого работают низкооплачиваемые сотрудники с неполной занятостью. По мере постепенного распространения роста зарплат на постоянных работников небольших компаний, дефицит рабочей силы может простимулировать перемещение людей в высокопроизводительные сектора, сказал глава Банка Японии

На предстоящих весной переговорах между профсоюзами и руководством компаний, вероятно, будет учитываться как дефицит рабочей силы, так и ускорение инфляции, добавил он.

"Мы находимся на стадии, где продолжим проводить мягкую денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономическую активность", — сказал Курода, выступая перед руководителями компаний.

"Мы поможем компаниям создать условия для повышения зарплат", — добавил он. В Японии одобрили второй дополнительный бюджет на 29,1 триллиона иен

По мнению главного экономиста института экономических исследований Itochu Ацуси Такеды, на переговорах следующей весной может быть достигнуто соглашение о повышении зарплат на 3%, а не на 2%, как в этом году, но и не на 5%, как требует федерация профсоюзов Rengo.

"Зарплаты — важнейший фактор стабилизации инфляции, — сказал он. — Поэтому дефицит ресурсов рынка труда может стать для Куроды воодушевляющим сигналом".

В отличие от США и Европы, где ужесточается денежно-кредитная политика, Япония находится на полпути к победе над последствиями пандемии, сказал Курода. На заседании в октябре Банк Японии оставил в силе крайне низкие процентные ставки и просигнализировал о намерении придерживаться мягкой политики.

По словам Куроды, в этом финансовом году потребительские цены в Японии вырастут примерно на 3%, а в следующем году их рост составит около 1,5% в результате снижения мировых цен на сырьевые товары и ослабления инфляционного давления со стороны затрат на импорт.

Вместе с тем перспективы экономики Японии, динамики ее валюты, цен на сырьевые товары и других влияющих на инфляцию факторов весьма неопределенные, отметил глава центрального банка.

Курода добавил, что в течение длительного бремени японский компании опасались повышать цены, но сейчас наблюдается широкомасштабное повышение. "Мы должны наблюдать за механизмом ценообразования в компаниях", — сказал он.