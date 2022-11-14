"А почему не с Земли?": в СФ ответили на идею Киева исключить Россию из G20
Сенатор Джабаров поинтересовался в ответ на идею Киева, почему бы не убрать Россию с Земли
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Идея украинской стороны убрать Россию из состава "Большой двадцатки" подобна исключению государства из числа существующих на планете стран, заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"А почему бы сразу не обратиться к мировому сообществу об исключении России из числа стран, существующих на планете Земля?", — отметил сенатор в мессенджере Telegram.
Джабаров подчеркнул, что у Киева "совсем поехала крыша" от "зашкаливающей русофобии".
Ранее сообщалось, что в Верховную Раду Украины внесли проект заявления об обращении к "Большой двадцатке" с просьбой лишить Россию статуса члена группы.
https://1prime.ru/world/20221114/838812742.html
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