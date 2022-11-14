МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Идея украинской стороны убрать Россию из состава "Большой двадцатки" подобна исключению государства из числа существующих на планете стран, заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Фон дер Ляйен хотела бы поговорить с Путиным "лицом к лицу" на G20

"А почему бы сразу не обратиться к мировому сообществу об исключении России из числа стран, существующих на планете Земля?", — отметил сенатор в мессенджере Telegram.

Джабаров подчеркнул, что у Киева "совсем поехала крыша" от "зашкаливающей русофобии".

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду Украины внесли проект заявления об обращении к "Большой двадцатке" с просьбой лишить Россию статуса члена группы.