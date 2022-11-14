МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Украина за 10 месяцев этого года экспортировала товаров на 36,9 миллиарда долларов, импортировала — на 44,1 миллиарда долларов, сообщили в понедельник в украинской таможенной службе. Власти Украины назвали сумму, необходимую для восстановления инфраструктуры

"За 10 месяцев 2022 года товарооборот составил 81 миллиард долларов. В январе — октябре текущего года на Украину импортировали товаров на 44,1 миллиарда долларов, экспортировали из Украины продукции на 36,9 миллиарда долларов", — говорится в сообщении таможенной службы Украины в Telegram-канале.

По информации ведомства, больше всего товаров импортировано из Китая – на 6,6 миллиарда долларов, Польши – на 4,4 миллиарда долларов и Германии – на 3,7 миллиарда долларов. Больше всего ввозили на Украину автомобили, оборудование, топливно-энергетические товары, продукцию химической промышленности.

"Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на 5,7 миллиарда долларов, Румынию — на 3 миллиарда, Турцию — 2,4 миллиарда… В тройку наиболее экспортируемых с Украины товаров вошли: продовольственные товары — 18,5 миллиарда долларов, металлы и изделия из них — 5,4 миллиарда долларов", — добавили в ведомстве.