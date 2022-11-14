МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики, пишет Bloomberg. Фон дер Ляйен хотела бы поговорить с Путиным "лицом к лицу" на G20

Эксперты предупреждают о том, что на сегодняшний день перспективы мировой экономики более мрачные, чем прогнозировалось в прошлые месяцы. В качестве причин они называют продолжающуюся инфляцию и кризис вокруг Украины. Экономист исследовательского отдела МВФ Трюггви Гудмундссон уточнил, что ослабление экономических показателей указывает на дальнейшие проблемы.

"МВФ снизил свой прогноз касательно роста мировой экономики в следующем году до 2,7 процента (с 2,9 процента в июле и 3,8 процента в январе)", — дал он прогноз. По мнению специалиста, с 25-процентной вероятностью рост замедлится до менее 2 процентов.

Гудмундссон подчеркнул, что очень многим странам, вероятно, потребуется дальнейшее ужесточение налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики для того, чтобы добиться снижения инфляции и устранения долговой уязвимости.

"Мы ожидаем дальнейшего ужесточения во многих экономиках стран G20 в ближайшие месяцы", — подытожил экономист.

Ранее МВФ подсчитал, что примерно одна треть мировой экономики будет сокращаться как минимум два квартала подряд. Потери производства, по прогнозу организации, до 2026 года составят 4 триллиона долларов.