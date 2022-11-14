МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Россия не препятствует поставкам зерна на мировой рынок, а, напротив, способствует, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Очередной клоун": британцы обвинили Сунака в лицемерии

Представитель Кремля прокомментировал заявление британского премьера Риши Сунака о том, что Москва превращает продовольствие в оружие.

"Это в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки", — подчеркнул Песков.

По его словам, РФ обеспечивает незначительные объемы экспорта сельскохозяйственной продукции, при этом большая часть глобальных поставок "не имеет отношения ни к России, ни к Украине".

Кроме того, Песков отметил, что работа по вопросу "продуктовой сделки", которая истекает 19 ноября, продолжается. Замглавы МИД не исключил обсуждение "зерновой сделки" на саммите G20

Ранее персс-секретарь президента рассказал, что Москва наладила хороший контакт с ООН по теме "зерновой сделки", а переговоры сторон прошли в конструктивном ключе.

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля подписали соглашение о снятии ограничений на вывоз российской агропродукции и удобрений и поставках зерна с Украины, получившее название "продуктовой" или "зерновой сделки".

Срок действия соглашения истекает 19 ноября, и вопрос о ее продлении уже начал обсуждаться. Однако российская сторона неоднократно подчеркивала, что сделка не реализуется на должном уровне, поскольку большая часть поставок идет не в бедные государства, а в Европу.