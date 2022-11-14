Песков назвал заявления Сунака о превращении продовольствия в оружие в корне неверными
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Россия не препятствует поставкам зерна на мировой рынок, а, напротив, способствует, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал заявление британского премьера Риши Сунака о том, что Москва превращает продовольствие в оружие.
"Это в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки", — подчеркнул Песков.
По его словам, РФ обеспечивает незначительные объемы экспорта сельскохозяйственной продукции, при этом большая часть глобальных поставок "не имеет отношения ни к России, ни к Украине".
Кроме того, Песков отметил, что работа по вопросу "продуктовой сделки", которая истекает 19 ноября, продолжается.
Ранее персс-секретарь президента рассказал, что Москва наладила хороший контакт с ООН по теме "зерновой сделки", а переговоры сторон прошли в конструктивном ключе.
Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля подписали соглашение о снятии ограничений на вывоз российской агропродукции и удобрений и поставках зерна с Украины, получившее название "продуктовой" или "зерновой сделки".
Срок действия соглашения истекает 19 ноября, и вопрос о ее продлении уже начал обсуждаться. Однако российская сторона неоднократно подчеркивала, что сделка не реализуется на должном уровне, поскольку большая часть поставок идет не в бедные государства, а в Европу.
https://1prime.ru/world/20221114/838813935.html